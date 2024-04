video suggerito

Abusi edilizi e scarichi in mare, due hotel di Ischia sequestrati dalla Finanza Sequestrati due hotel ad Ischia dalla Finanza: avrebbero commesso abusivi edilizi e sversato acque reflue in mare senza autorizzazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due hotel di Ischia sono stati messo sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Napoli, che indaga su presunti abusi edilizi e scarichi a mare non autorizzati. Si tratta di due strutture che si trovano nei comuni di Serrara Fontana e di Forio d'Ischia: le indagini, durate oltre un anno, hanno portato nei giorni scorsi ai sequestri preventivi delle due strutture. Gli accertamenti intanto proseguono.

Le indagini sono state condotte dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli con il supporto della compagnia di Ischia: numerose le irregolarità rilevate dai Baschi Verdi, che hanno portato alla decisione da parte della Procura della Repubblica di Napoli a disporre il sequestro di entrambe le strutture, dopo che sono state evidenziati in primis la realizzazione di interventi edilizi abusivi e lo sversamento di acque reflue in mare senza autorizzazioni. Sequestri che arrivano in un periodo particolarmente "caldo" in vista della stazione estiva e dei primi ponti di ferie stagionali.