video suggerito

Tre intossicati in hotel a Forio d’Ischia ricoverati in ospedale: indagano i carabinieri Le tre persone sono state ricoverate all’Ospedale Rizzoli di Ischia. Si sospetta intossicazione alimentare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tre persone sarebbero rimaste intossicate in un hotel di Forio d'Ischia per motivi non chiari e sono state ricoverate in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri dell'isola verde, perla del Golfo di Napoli. Non sono ancora chiari i contorni della vicenda. Tra le varie ipotesi che sono circolate, quella che i tre possano aver mangiato delle caramelle trovate per caso nell'albergo e che si siano sentiti male. Ma al momento questa versione non è confermata ed è ancora tutta da verificare.

Sospetta intossicazione alimentare, indagano i carabinieri

Le tre persone intossicate, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero dei lavoratori dello stesso albergo, ma, al momento, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, non è ancora chiaro come si siano intossicati. Le tre persone sono state portate d'urgenza al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Anna Rizzoli di Ischia. Qui, secondo le prime informazioni, sarebbe stata loro praticata una lavanda gastrica, a seguito di quella che sembrerebbe una sospetta intossicazione alimentare.

Al momento, dunque, è ancora prematuro fare ipotesi su quello che potrebbe essere accaduto. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma che hanno avviato gli accertamenti di rito e stanno ascoltando i testimoni per cercare di acquisire elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dagli ulteriori accertamenti clinici che potrebbero essere eseguiti nelle prossime ore potrebbero emergere altri dettagli utili a capire cosa possa essere stato all'origine del malore che ha colpito le tre persone. Soltanto nelle prossime ore sarà possibile avere un quadro più chiaro della situazione.