video suggerito

Spara a tre ladri in casa, uno è stato trovato morto. Ancora ricoverato l’altro ferito Trovato morto uno dei ladri d’appartamento che aveva tentato un colpo a Foria di Centola, nel Cilento: un altro è ricoverato in ospedale, un terzo è ricercato. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Trovato morto uno dei tre ladri d'appartamento che pochi giorni fa tentarono un colpo in una abitazione di Foria di Centola, nel Cilento. Era rimasto ferito ma era riuscito a scappare: il suo corpo è stato ritrovato stamattina in una zona impervia di San Severino di Centola, dopo due giorni di ricerche. Si aggrava così il bilancio del tentato furto: un altro rapinatore è invece ricoverato inizialmente all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania ed ora in ospedale a Napoli, in condizioni gravi. Ricercato un terzo complice, che sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica: non è chiaro chi abbia fatto fuoco e in quali circostanze. Il proprietario, si sarebbe svegliato sentendo alcuni rumori e sorprendendo i tre ladri, che avrebbero rubato dalla cassaforte anche una pistola, pare regolarmente detenuta. Fatto sta che gli spari scaturiti, non è chiaro chi abbia premuto per primo il grilletto, hanno colpito uno dei tre, che non è riuscito a scappare, e ferito gravemente il secondo, che era riuscito ad allontanarsi, ma è stato ritrovato questa mattina dopo due giorni di ricerche. Indagato, come atto dovuto, il proprietario di casa: avrebbe sparato lui verso i ladri, anche se non è chiaro se abbia risposto al fuoco da parte dei tre oppure abbia sparato per primo. Indagano la Procura di Vallo della Lucania e i carabinieri di Sapri, nel massimo riserbo.