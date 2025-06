Riapre la stazione dei carabinieri a Forio d’Ischia: era stata chiusa nel 2024

video suggerito

Vincenzo Cimmino

La stazione dei carabinieri di Forio d’Ischia

Riapre la stazione dei carabinieri di Forio d'Ischia. Con l'inaugurazione, prevista per domani 1° luglio, il Comune più grande dell'isola tornerà ad avere al proprio interno un presidio dell'Arma. Una caserma mancava infatti dal 2024, quando i locali foriani erano stati chiusi per difficoltà infrastrutturali e la stazione, pur mantenendo la propria operatività, era stata spostata nella limitrofa Casamicciola Terme. La decisione, l'anno scorso, era stata presa dopo aver constatato l'impraticabilità della vecchia sede e per garantire condizioni adeguate di sicurezza e funzionalità agli operatori e ai cittadini.

Oggi, grazie alla sinergia della Benemerita con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stanislao Verde, i locali di via Giovanni Castellaccio 70, completamente rinnovati, riportano i militari in zona. La nuova sede, ristrutturata e dotata delle più moderne attrezzature, si trova inoltre a soli pochi passi dal centro storico. Si scioglie così il nodo disagi dovuti alla distanza e alla minor accessibilità rispetto al vecchio distaccamento casamicciolese. Non erano in pochi a lamentare tutte le difficoltà legate alla lontananza con il precedente presidio.

La stazione di Forio torna a essere un importante punto di riferimento per la sicurezza dei residenti, dei commercianti e dei villeggianti in un periodo molto particolare per l'isola, quello estivo. In questi mesi Ischia, con tutti i suoi comuni, registra il maggior afflusso turistico dell'anno. Il presidio, posizionato nelle immediate vicinanze del cuore del comune, contribuirà alla prevenzione dei reati, in particolare quelli legati al turismo, e a supportare le forze dell'ordine nello svolgimento delle quotidiane attività di controllo. L'Arma ribadisce così la propria presenza, con una sede rinnovata e pronta ad affrontare le sfide di un territorio complesso e preso di mira dai turisti.