Turista francese scompare durante un’escursione a Ischia: ritrovata, aveva avuto un incidente

La donna ha avuto un incidente durante una escursione a Forio d’Ischia ed è stata ritrovata dopo alcune ore dai soccorritori.

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Una brutta disavventura, conclusasi con un lieto fine, quella vissuta sull'isola di Ischia da una turista francese, della quale, durante una escursione, si sono perse le tracce per svariate ore: la donna, che durante la gita è stata vittima di un incidente ed è rimasta ferita, è stata ritrovata e portata in salvo dai soccorritori.

La turista francese ha fatto perdere le sue tracce durante una escursione in località Montecorvo, a Forio d'Ischia; il cellulare della donna risultava irraggiungibile e pertanto, dopo la denuncia di scomparsa, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha attivato il Centro coordinamento soccorsi. Pertanto, vigili del fuoco, Protezione Civile, volontari del CNSAS, carabinieri e poliziotti, si sono messi in cerca della donna straniera, che infine è stata ritrovata; la turista, durante l'escursione, ha avuto un incidente, nel quale ha riportato alcune escoriazioni.

Soddisfazione per il lavoro congiunto di tutti gli enti coinvolti nella ricerca e nel ritrovamento della donna è stata espressa dal prefetto di Napoli, che ha dichiarato: "A tutti i gli uomini e le donne che con il loro lavoro, anche durante i giorni festivi, assicurano la sicurezza di cittadini e turisti presenti nella nostra area metropolitana il più sentito ringraziamento".