Agerola, precipita sul Sentiero degli Dei: morta escursionista di 75 anni

Tragedia lungo il Sentiero degli Dei, ad Agerola (Napoli): una donna è precipitata durante una escursione, è morta sul colpo per la caduta.

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Una donna di 75 anni è deceduta a seguito di una caduta durante una escursione sul Sentiero degli Dei, nel territorio di Agerola (Napoli). La tragedia nel pomeriggio di venerdì, in località Colle Serra. Sul posto è intervenuta una squadra terreste del Soccorso Alpino ed è stato predisposto l'invio dell'elicottero, ma l'equipe sanitaria non ha potuto fare nulla: la donna era probabilmente morta sul colpo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Positano.

L'incidente è avvenuto all'altezza delle mattonelle 11 e 12 del celebre percorso naturalistico; è stato segnalato alla centrale operativa del 118 di Salerno, che ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Dopo i primi contatti telefonici con chi aveva richiesto l'invio dei soccorsi, quindi una volta inquadrata la situazione, il capostazione del Cnsas ha accertato che la donna era caduta fino alla zona della fontana di Colle Serra. È stato quindi disposto l'intervento dell'elisoccorso con l'equipaggio di Napoli, mentre una squadra terrestre raggiungeva il punto dell'incidente.

Ai sanitari, però, una volta raggiunto il punto in cui era caduta l'anziana, non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. Si è quindi atteso l'arrivo dei carabinieri della stazione di Positano e l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per il recupero della salma. Il corpo della donna è stato trasportato a spalla fino a Bomerano, grazie a un intervento congiunto dei tecnici del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco. Per il recupero era stato attivato anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco, che è stato poi dirottato su un'altra emergenza.