Scalatrice precipita nel vuoto durante l’arrampicata a Summonte: recuperata con l’elicottero

La climber è precipitata durante una arrampicata sulla falesia di Summonte. Salvata dall’elicottero del soccorso alpino.

Una climber / immagine di repertorio

Scalatrice precipita nel vuoto mentre è impegnata in una arrampicata multipitch nella falesia di Summonte, in provincia di Avellino. La donna cade e si ferisce, riportando un trauma alla gamba. Ma viene soccorsa dal compagno di cordata che lancia l'allarme e poi recuperata con l'elicottero del soccorso alpino. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio. Il Soccorso Alpino e Speleologico Campania è stato attivato per un incidente che ha coinvolto la climber. In zona si sono portati anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

La donna salvata da un compagno di cordata

La donna, secondo quanto ricostruito, stava scalando la parete insieme a un compagno di cordata, quando ad un certo punto, per motivi in corso di accertamento, ha perso l'aderenza ed è precipitata durante la progressione riportando un trauma ad un arto inferiore. Il compagno è riuscito comunque a calarla alle pendici della falesia, utilizzando i tiranti e le corde di sicurezza a disposizione, e ad avvisare subito dopo i soccorsi.

Sul posto è stata immediatamente inviata una squadra territoriale del CNSAS partita dalla Centrale Operativa Regionale, mentre l’elisoccorso 118 di Salerno ha provveduto a sbarcare tramite verricello il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’équipe sanitaria. La climber è stata raggiunta, stabilizzata e successivamente recuperata a bordo dell’elicottero per il trasporto presso l’ospedale di Avellino per le cure del caso. Il compagno di cordata, illeso, è stato invece raggiunto dai tecnici del CNSAS e accompagnato a valle in sicurezza.