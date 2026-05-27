napoli
video suggerito
video suggerito

Scalatrice precipita nel vuoto durante l’arrampicata a Summonte: recuperata con l’elicottero

La climber è precipitata durante una arrampicata sulla falesia di Summonte. Salvata dall’elicottero del soccorso alpino.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
Avatar autore
A cura di Pierluigi Frattasi
Una climber / immagine di repertorio
Una climber / immagine di repertorio

Scalatrice precipita nel vuoto mentre è impegnata in una arrampicata multipitch nella falesia di Summonte, in provincia di Avellino. La donna cade e si ferisce, riportando un trauma alla gamba. Ma viene soccorsa dal compagno di cordata che lancia l'allarme e poi recuperata con l'elicottero del soccorso alpino. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio. Il Soccorso Alpino e Speleologico Campania è stato attivato per un incidente che ha coinvolto la climber. In zona si sono portati anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Immagine

La donna salvata da un compagno di cordata

La donna, secondo quanto ricostruito, stava scalando la parete insieme a un compagno di cordata, quando ad un certo punto, per motivi in corso di accertamento, ha perso l'aderenza ed è precipitata durante la progressione riportando un trauma ad un arto inferiore. Il compagno è riuscito comunque a calarla alle pendici della falesia, utilizzando i tiranti e le corde di sicurezza a disposizione, e ad avvisare subito dopo i soccorsi.

Sul posto è stata immediatamente inviata una squadra territoriale del CNSAS partita dalla Centrale Operativa Regionale, mentre l’elisoccorso 118 di Salerno ha provveduto a sbarcare tramite verricello il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’équipe sanitaria. La climber è stata raggiunta, stabilizzata e successivamente recuperata a bordo dell’elicottero per il trasporto presso l’ospedale di Avellino per le cure del caso. Il compagno di cordata, illeso, è stato invece raggiunto dai tecnici del CNSAS e accompagnato a valle in sicurezza.

Immagine
Come sta il 12enne accoltellato dal padre a Napoli: notte tranquilla, respira da solo
L'infermiera intervenuta: "Quell'uomo ha tentato di strangolarmi"
Il 35enne è stato arrestato per tentato omicidio aggravato. Aveva crisi di astinenza e disagio psichico
Napoli, 12enne pugnalato al polmone al Rione Sanità: il papà tenta di tagliarsi la gola
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views