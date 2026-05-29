Precipita dal belvedere in Costiera e muore, l’ipotesi: caduto per scattare una foto. Sequestrata la salma

La tragedia ieri tra Erchie e Capo d’Orso, dove un 35enne è morto dopo essere precipitato da un belvedere sulla scogliere sottostante.

Immagine di repertorio

Vanno avanti le indagini per fare piena luce sulla tragedia occorsa nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, in Costiera Amalfitana, dove un uomo di 35 anni è morto dopo essere precipitato da un belvedere tra Erchie e Capo d'Orso, a Maiori. I carabinieri, che indagano sulla vicenda, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, hanno sequestrato la salma del 35enne, che nelle prossime ore potrebbe anche essere sottoposta agli esami autoptici, che potrebbero fornire elementi significativi per le indagini. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella del tragico incidente: l'uomo potrebbe aver scavalcato la balaustra del belvedere sulla Statale Amalfitana per scattare una foto al panorama mozzafiato, perdendo per circostanze ancora da chiarire l'equilibrio e precipitando sulla scogliera sottostante, dove poi è stato rinvenuto il cadavere.

Nel pomeriggio di ieri, la vittima – le cui generalità non sono ancora note – è arrivata in Costiera Amalfitana a bordo della sua moto. Il 35enne ha parcheggiato il mezzo a due ruote vicino al belvedere e, dopo aver oltrepassato la balaustra, è precipitato di sotto; è stata una donna, probabilmente giunta sul posto in sua compagnia, a lanciare l'allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato le ricerche con l'ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco e del 118 e con imbarcazioni di Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Intorno alle 17, purtroppo, il corpo del 35enne è stato individuato incastrato tra alcuni scoglie ed è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.