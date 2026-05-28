Precipita dal belvedere e si schianta sugli scogli: morto un 35enne in Costiera Amalfitana

La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi sulla Statale Amalfitana, a Erchie. Il corpo del 35enne è stato ritrovato incastrato tra gli scogli sottostanti ed è stato recuperato dai sommozzatori.

Una tragedia ha scosso nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio, la Costiera Amalfitana, perla della Campania, nella provincia di Salerno: un uomo di 35 anni – le cui generalità non sono ancora note – è morto dopo essere precipitato da uno dei punti panoramici della Statale Amalfitana, a Erchie. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto: stando a una prima ricostruzione, l'uomo è arrivato sul posto a bordo della sua moto e, dopo aver accostato a bordo strada, ha cercato di raggiungere le rocce che affacciano sul mare; per cause ancora in corso di accertamento, però, il 35enne è precipitato di sotto.

A lanciare l'allarme sarebbe stata una donna, giunta in un secondo momento al belvedere: sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avvito le ricerche dell'uomo con il supporto di elicotteri dei vigili del fuoco e del 118 e di alcune imbarcazioni della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Sono stati proprio i velivoli, purtroppo, ad avvistare il corpo del 35enne, incastrato nella scogliera sottostante; pertanto, si è reso necessario l'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco per recuperare il cadavere.

I militari dell'Arma hanno eseguito tutti i rilievi del caso e avviato le opportune indagini per fare piena luce sulla precisa dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara.