Cade durante escursione tra i boschi di Baronissi: 72enne salvato dopo un giorno dal Soccorso alpino

L’uomo, di cui si erano perse le tracce ieri, è stato ritrovato e tratto in salvo questa mattina, 10 maggio, dagli uomini del Soccorso alpino della Campania.

Hanno avuto un epilogo felice le ricerche di un uomo di 72 anni che ieri, sabato 9 maggio, si è perso tra i boschi di Baronissi, nella provincia di Salerno: nella mattinata odierna, domenica 10 maggio, l'uomo è stato rintracciato e tratto in salvo dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Campania. Ieri, l'uomo era riuscito a contattare il fratello e a raccontargli che, mentre percorreva un sentiero del Vallone Staccarulo, era caduto tra i rovi e non riusciva più a muoversi; il 72enne, però, non è riuscito ad indicare al fratello l'esatta posizione.

L'allarme è arrivato ai carabinieri, che hanno allertato i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno avviato immediatamente le ricerche del disperso. Nella mattinata odierna, poi, la Centrale Operativa del 118 di Salerno ha attivato il Soccorso alpino e speleologico della Campania, che ha raggiunto la zona di ricerca con due squadre di tecnici e una unità cinofila: gli operatori sono così riusciti a individuare l'uomo al di sotto del vallone. Il 72enne è stato raggiunto e stabilizzato dai sanitari e dai tecnici del Cnsas e poi imbracato sulla barella: l'uomo è stato così trasportato fino alla strada e affidato poi a un'ambulanza del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

Alle ricerche dell'uomo, che come detto, per fortuna, si sono concluse nel migliore dei modi, hanno partecipato anche i carabinieri e gli agenti di Polizia Municipale di Baronissi, oltre che volontari dell'associazione ODV "Il Punto".