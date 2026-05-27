Ischia, in carcere il papà 58enne che ha spappolato il fegato alla figlia 37enne: lei ancora grave in ospedale

Il gip di Napoli ha convalidato l’arresto in carcere per il 58enne di Forio d’Ischia che ha picchiato la figlia il 25 maggio scorso. La ragazza è ancora ricoverata, dopo l’asportazione di parte di fegato e milza.

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Resta in carcere il papà 58enne che ha picchiato selvaggiamente la figlia di 37 anni, fino a spappolarle fegato e milza a Ischia, lunedì scorso, 25 maggio. La ragazza è ancora ricoverata all'ospedale Rizzoli dell'isola verde, in gravi condizioni, anche se stabili. A distanza di tre giorni, i medici non hanno sciolto la prognosi, che resta riservata. I medici le hanno dovuto asportare parte di fegato e milza. Il gip del tribunale di Napoli ha infatti convalidato l'arresto dell'uomo, un tassista di Forio d'Ischia, e la misura della custodia in carcere.

La 37enne ricoverata dopo l'asportazione di parte del fegato

La ragazza era stata massacrata di botte dal padre, che l'aveva ridotta in fin di vita. L'aggressione era avvenuta nell'abitazione di famiglia. L'uomo è ora accusato di tentato omicidio. La 37enne resta, invece, ricoverata all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Attualmente, è ospitata nel reparto di rianimazione dell'ospedale isolano. È stata estubata e i parametri vitali risultano stabili.

L'aggressione è avvenuta lunedì scorso, davanti alla madre della vittima. A dare l'allarme sono stati vicini e parenti, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione. Immediato l'intervento dei soccorsi, con i carabinieri della compagnia di Ischia, avvertiti da un collega fuori servizio, che si sono precipitati sul posto.

Quando sono arrivati il 58enne si era allontanato. L'uomo è stato poi rintracciato e arrestato, poco dopo i fatti. Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe molto conosciuto nel comune isolano dove lavorerebbe come tassista e avrebbe alle spalle problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcol. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il contesto familiare e i motivi che avrebbero portato alla brutale aggressione ai danni della figlia.