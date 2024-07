video suggerito

Taxi a Ischia, la Finanza blocca le truffe ai clienti: 100 euro per una corsa che ne costava 45 La Guardia di Finanza controlla i tassisti di Ischia: tanti non rispettano l’esposizione del tariffario, altri addirittura pretendono cifre folli per viaggi da poche decine di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Una corsa in taxi che sarebbe dovuta costare 45 euro è venuta più del doppio: la bellezza di 100 euro. Un'altra, costo predeterminato di 35 euro, è finita con la pretesa di un pagamento di 75 euro. Accade sull'isola di Ischia, dove purtroppo il problema dei tassisti truffatori è ben noto alle forze dell'ordine. Stavolta è stata la Guardia di Finanza ad accendere i riflettori sul tema. Ed ha trovato molte irregolarità. Nel solo mese di luglio, riscontrate 20 violazioni relative alla mancata esposizione del tariffario da parte di esercenti l’attività di taxi sull’isola. A loro è stata contestata la violazione dell'articolo 86, comma 3, del Codice della strada. In pratica i tassisti occultando il tariffario non consentivano all’utenza di conoscere preventivamente i costi del servizio di trasporto. Ciò al fine di ottenere un guadagno maggiore rispetto alle reali tariffe da applicare, approfittando degli ignari fruitori, spesso stranieri.

Ai clienti, gli autisti di piazza applicavano in modo arbitrario prezzi che si aggiravano dai 50 ai 100 euro, in tratti stradali i cui regolamenti comunali prevedono un ammontare tra i 15 e 45 euro. Tra gli episodi rilevati dalle Fiamme Gialle, il costo applicato da un tassista nel Comune di Serrara Fontana che, all’atto della discesa dei passeggeri, chiedeva la bellezza di 75 euro, a fronte della tariffa predeterminata di euro 35. Non solo: il taxi era fuorilegge: l’autovettura non aveva la revisione.

In caso di mancata esposizione del tariffario, l’ammontare della sanzione prevista è pari a un minimo di 86 a un massimo di 338 euro, oltre alla sospensione della licenza da parte del Comune, superate le 5 violazioni dallo stesso conducente. In tale contesto, già nello scorso mese di giugno erano stati sanzionati altri 10 tassisti, per la stessa violazione, modus operandi per molti tassisti ischitani.