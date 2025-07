video suggerito

In giro con oltre 370mila euro in contanti, due denunciati a Casalnuovo di Napoli Fermati in auto con oltre 370mila euro in contanti, a casa altro 30mila: denunciati a piede libero per trasferimento fraudolento di valori. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Erano in auto con oltre 370mila euro in contanti, senza riuscire a dare una spiegazione su origine e provenienza: due persone sono state così denunciate dai carabinieri a Casalnuovo di Napoli, nell'hinterland partenopeo. Dovranno rispondere di trasferimento fraudolento di valori e falsificazione di monete, mentre è stata sequestrata l’intera somma in attesa di accertamenti. La scoperta è avvenuta per caso, durante un normale servizio di controllo del territorio.

I due, risultati essere cittadini libici entrambi con permessi regolari per soggiornare in Italia, sono risultati in regola con i documenti, ma ciò nonostante sono apparsi visibilmente agitati. Dopo una breve perquisizione, la scoperta: un borsone nel portabagagli con all'interno centinaia di migliaia di euro in contanti. Dopo un breve conteggio, sono risultati essere 374mila e 645 euro, con otto banconote false. I due, 42 e 39 anni, non hanno saputo dare una spiegazione: dai controlli nel loro appartamento, oltre a due dispositivi conta soldi, sono emerso altri 31mila euro in contanti. Alla fine è scattata per entrambi la denuncia a piede libero per trasferimento fraudolento di valori e falsificazione di monete. Sequestrata l’intera somma, sulla quale ora verranno eseguiti accertamenti per capire se si tratti di banconote di illecita provenienza o meno.