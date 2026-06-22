In casa ha 22 chili di droga e 62mila euro in contanti: pusher arrestato a Cava de’ Tirreni

La scoperta è stata eseguita dalla Polizia di Stato durante un controllo nell’appartamento dell’uomo.

La droga sequestrata a Cava de’ Tirreni

In casa aveva un ingente quantitativo di droga e contanti: per questo, a Cava de' Tirreni, nella provincia di Salerno, un uomo è stato arrestato. Nella fattispecie, gli agenti del commissariato di Cava de' Tirreni della Polizia di Stato, con la collaborazione di una unità cinofila proveniente dalla Questura di Napoli, hanno controllato l'appartamento dell'uomo; il soggetto, in un primo momento, ha cercato di eludere il controllo, opponendo resistenza agli agenti, ma è stato bloccato all'interno dell'abitazione, che è stato così perquisita dai poliziotti.

Durante le operazioni, pertanto, gli operatori di polizia hanno rinvenuto 22,8 chilogrammi di hashish, già suddivisi in panetti, nonché 300 grammi di marijuana, oltre a bilancini di precisione e a vario materiale atto al confezionamento della droga. Infine, nell'appartamento dell'uomo, i poliziotti hanno rinvenuto anche 62mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita; in casa è stato rinvenuto anche munizionamento da guerra.

Pertanto, al termine delle operazioni, il soggetto è stato tratto in arresto dal personale operante per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.