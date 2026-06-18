Ruba 12 sedie dal dehor di un bar ad Aversa e le carica in macchina: 48enne arrestato dai carabinieri

Il malvivente è stato fermato in un controllo stradale, durante il quale i carabinieri hanno rinvenuto le 12 sedie di plastica nell’auto.

Immagine di repertorio

Un furto singolare quello avvenuto nella notte ad Aversa, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 48 anni ha rubato 12 sedie di plastica dal dehor di un bar. I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno sottoposto a controllo una Fiat Panda che percorreva la Strada Provinciale 335, nel territorio della vicina Lusciano. Durante le verifiche, nell'abitacolo della vettura, i militari dell'Arma, con sorpresa, si sono ritrovati davanti le 12 sedie; la curiosa circostanza ha così indotto i carabinieri ad approfondire i controlli.

Le indagini dei militari hanno così permesso di appurare, anche grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che il 48enne alla guida della Fiat Panda, poco prima, aveva prelevato le sedie dal gazebo esterno di un bar situato in via Enrico Fermi, nel centro di Aversa. Pertanto, al termine delle formalità di rito, l'uomo – residente nell'area Nord di Napoli e già noto alle forze dell'ordine – è stato tratto in arresto dai carabinieri con l'accusa di furto; su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, il 48enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.

Le 12 sedie, invece, sono state recuperate dai militari dell'Arma e sottoposte a sequestro, in attesa che possano essere restituite al legittimo proprietario.