Festa di Sant'Anna a Ischia 2024, i fuochi d'artificio e la sfilata delle barche in mare Oggi, 26 luglio, come ogni anno Ischia celebra Sant'Anna, la sua Patrona, con la consueta festa a mare, giunta ormai alla novantaduesima edizione.

A cura di Valerio Papadia

È tutto pronto, a Ischia, per la Festa di Sant'Anna 2024: oggi, 26 luglio, come ogni anno l'isola celebra la sua Santa Patrona. La celebrazione di Sant'Anna, ormai, è giunta alla sua novantaduesima edizione: anche quest'anno, isolani e turisti assisteranno al consueto spettacolo dei fuochi d'artificio e alla sfilata delle barche in mare, addobbate a festa.

Il programma della Festa di Sant'Anna a Ischia

L'evento clou della Festa di Sant'Anna a Ischia è, ovviamente, quello che simula l'incendio del Castello Aragonese con il grande spettacolo pirotecnico nel mare di Ischia Ponte. Il programma delle celebrazioni della Santa Patrona, però, prevede, come detto, anche la sfilata delle barche allegoriche:

ore 19.30: sfilata della Banda Musicale Città di Ischia nel centro del borgo di Ischia Ponte;

ore 21: inizio sfilata della quattro barche allegoriche in gara;

ore 24: incendio del Castello Aragonese e fuochi piromusicali.

La storia della festa dedicata a Sant'Anna

Come detto, la festa dedicata a Sant'Anna è giunta, quest'anno, alla novantaduesima edizione. Anticamente, i pescatori di Ischia Ponte, nel giorno dedicato alla Patrona, si recavano in processione via mare, con le barche addobbate, alla piccola cappella votiva dedicata a Sant'Anna, alla quale chiedevano protezione per le donne incinte che stavano per partorire. Nel 1932, appunto 92 anni fa, si decise di trasformare la tradizione in una vera e propria festa, introducendo la sfilata e i fuochi d'artificio.