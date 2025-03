video suggerito

Concerto gratis per Pino Daniele, 19 marzo in piazza del Gesù: “Je sto vicino a te Forever” Concerto per i 70anni di Pino Daniele mercoledì 19 marzo alle 21 in piazza del Gesù a Napoli. Con Nello Daniele e tantissimi cantanti, da Mario Biondi a 99 Posse. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un grande concerto gratuito per i 70anni della nascita di Pino Daniele mercoledì 19 marzo 2025 in piazza del Gesù al centro storico di Napoli. Si intitola "Je sto vicino a te Forever" e sarà un mega-show per ricordare il "Mascalzone latino", con il fratello Nello, che vedrà salire sul palco anche tantissimi grandi artisti, Mario Biondi, 99 Posse, Serena Autieri, Tullio De Piscopo, Michele Zarrillo, Gigi Finizio, Morgan, Francesco Baccini, solo per citarne alcuni. Lo slogan scelto per l’evento, "Puorteme a casa mia". L'evento sarà trasmesso su Rai Due. L’evento è organizzato con il patrocinio e il contributo della *Regione Campania, in collaborazione con Scabec (Società Campana Beni Culturali), e con il patrocinio del Comune di Napoli.

Nel decennale dalla scomparsa di Pino Daniele, Nello Daniele — musicista, produttore artistico e ideatore dal 2015 del progetto *‘Je sto vicino a te’, ha annunciato un evento straordinario per la città di Napoli: una festa speciale dedicata al ricordo del fratello Pino, nella sua terra, tra la sua gente e nei luoghi che hanno segnato la sua vita e la sua arte. Obiettivo dell’evento: celebrare non solo il percorso artistico di Pino Daniele, ma anche il legame profondo tra l’artista e la sua Napoli.

Nello Daniele ha dichiarato:

Leggi anche Pino Daniele, una mostra a Palazzo Reale di Napoli a 70 anni dalla nascita e a 10 dalla morte

“Questo decennale è una questione familiare. Sentivo il dovere, come fratello, di organizzare una festa vera, un grande evento che celebrasse Pino non solo come artista, ma come uomo e come parte della nostra famiglia. Napoli è stata la casa di Pino, la sua fonte di ispirazione, e per questo abbiamo voluto riportare la sua musica tra le strade, le mura e le persone che l’hanno visto crescere e diventare un mito. Tenere una grande festa proprio dove lui è cresciuto e dove è diventato adulto, dove vivevano i genitori, le sorelle, i fratelli e le zie, era la cosa più giusta da fare. In piazza del Gesù tutto sa di Pino, tante sue canzoni sono nate proprio osservando storie di vita quotidiana di questa zona, penso a ‘Donna Concetta’ per esempio”.

Il concerto gratis per Pino Daniele in piazza del Gesù

Il 19 marzo 2025, giorno in cui Pino avrebbe compiuto 70 anni, piazza del Gesù a Napoli (dalle ore 21) diventerà il cuore pulsante di un grande concerto-tributo: ‘Je Sto Vicino a Te Forever’. Un omaggio musicale e culturale che riunirà amici, colleghi e artisti vicini all’indimenticabile cantautore. Ad omaggiare ‘l’uomo in blues’ ci sarà un parterre eccezionale di artisti:

99 Posse

Audio 2

Serena Autieri* (anche conduttrice della serata)

Francesco Baccini

Mario Biondi

Rossana Casale

Roberto Colella

Tullio De Piscopo

Tony Esposito

Carlo Faiello

Eugenio Finardi

Gigi Finizio

Letizia Gambi Womanity Quintet

Enzo Gragnaniello

Morgan

Negrita

Lina Simons

Michele Zarrillo

E ovviamente non mancherà il ricordo-omaggio di Nello Daniele, chiaramente a suon di musica. Sul palco di piazza del Gesù saranno inoltre protagonisti i grandi musicisti che hanno accompagnato negli anni Pino Daniele nei live:

Antonio Annona

Tony Cercola

Gigi De Rienzo

Rosario Jermano

Elisabetta Serio

Ernesto Vitolo

Marco Zurzolo

Resident band:

Gabriele Borrelli (percussioni)

Claudio Romano (batteria)

Claudio Romano (chitarra)

Pino Tafuto (piano e tastiere)

Non mancheranno i contributi dello scrittore Maurizio De Giovanni e degli attori Gaetano Amato e Patrizio Rispo.

Rai è Media Partner dell’evento. La serata sarà ripresa a cura della Direzione Produzione Tv Rai per la Direzione Intrattenimento e andrà in onda su Rai 2 nel mese di aprile.

Il significato dello slogan dell’evento: ‘Puorteme a casa mia’

Ma perché è stata scelta la frase "Puortame a casa mia" come slogan? Per gli organizzatori rappresenta il cuore del progetto: un ritorno simbolico alle radici, un’emozione condivisa che attraversa i vicoli, le storie e le tradizioni di una città che ha plasmato l’arte di Pino Daniele. Il concerto sarà un viaggio musicale che ripercorrerà i suoi più grandi successi e celebrerà la Napoli autentica che lui stesso ha raccontato con le sue canzoni.