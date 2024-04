Fuorigrotta, via Campegna riapre il 24 aprile dopo due mesi dalla voragine

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Riapre al traffico dopo oltre due mesi via Campegna, a Cavalleggeri d'Aosta, importante strada ai confini tra i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli. Era chiusa dal 13 febbraio scorso, quando una voragine in strada aperta al centro della carreggiata portò il Comune ad interdire la circolazione dei veicoli. La strada riaprirà domani, mercoledì 24 aprile 2024. Lo comunica il presidente della X Municipalità, Carmine Sangiovanni, che in questi mesi ha seguito passo per passo l'evolversi dei lavori, sollecitando una rapida riattivazione della circolazione: "Domani 24 aprile – scrive Sangiovanni – riaprirà alla viabilità via Campegna. Certamente siamo consapevoli che tale chiusura ha comportato disagi ai commercianti ed a tutta la comunità però grazie al lavoro di Abc fognature siamo riusciti dopo via Consalvo a riaprire anche Via Campegna". Su via Consalvo, precisa Sangiovanni, "Abc fognature sta lavorando per il completamento".

La voragine in strada il 13 febbraio

Via Campegna era chiusa al traffico dal 13 febbraio scorso, a causa del crollo della strada. Una voragine si era aperta nel pomeriggio nella carreggiata, all'incrocio tra via Campegna e via Testa. Il cedimento era avvenuto attorno alle ore 19,00 e sembrerebbe essere stato legato al crollo della fognatura. Poco dopo, in serata, attorno alle 20,30, la strada è stata chiusa per motivi di sicurezza. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco del Comando di Napoli, che hanno avviato subito le valutazioni della portata del dissesto per verificare la necessità di una eventuale chiusura della strada. Mentre la Protezione Civile del Comune di Napoli ha transennato l'area, per la messa in sicurezza e sono intervenuti i tecnici dell'Abc, l'acquedotto pubblico. I lavori sono durati circa 2 mesi e mezzo.