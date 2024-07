video suggerito

Incidente a Fuorigrotta nella notte, scooter a terra in via Leopardi Scooter rovina sull'asfalto in via Leopardi nella notte.

A cura di Redazione Napoli

Incidente stradale nella notte appena trascorsa a Fuorigrotta. A darne notizia sui social è il deputato Francesco Emilio Borrelli: «Sembra che sia stato coinvolto uno scooter che è finito al suolo in via Giacomo Leopardi, all’altezza delle Scuole Pie. La stessa strada dove poche settimane fa è stata travolta e uccisa la giovane Rita Granata. Come ci hanno raccontato alcuni residenti, anche se sul posto sono intervenute le autoambulanze pare che non ci siano state gravi conseguenze. Di sera Fuorigrotta diventa un enorme autodromo o una pista di motocross. A nulla sono servite le tragiche morti come quella di Rita Granata, Proprio via Leopardi è – conclude – diventata più volte luogo di tragedie a causa dell’alta velocità e della follia».