Incidente in via Terracina a Fuorigrotta, Pasquale Napolitano muore a 24 anni L'incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica: Pasquale Napolitano è stato trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto nella giornata di ieri.

A cura di Valerio Papadia

Pasquale Napolitano

Non ce l'ha fatta Pasquale Napolitano, giovane di 24 anni: il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di ieri, martedì 1° luglio. Napolitano era rimasto coinvolto in un incidente, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno, in via Terracina, a Fuorigrotta, periferia occidentale di Napoli: l'automobile sulla quale viaggiava il 24enne, in compagnia di alcuni amici, per cause ancora in corso di accertamento è uscita fuori strada e si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. Da quanto si apprende, Pasquale Napolitano e il suo gruppo di amici stavano tornando da una serata, trascorsa in una delle discoteche di Coroglio.

Il giovane è stato tempestivamente soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, che sorge proprio in via Terracina; dal nosocomio di Fuorigrotta, a causa della gravità delle ferite riportate nell'incidente, il 24enne è stato poi trasferito all'ospedale del Mare, a Ponticelli, dove purtroppo ieri è sopraggiunto il decesso. Gli altri occupanti dell'auto sono rimasti feriti, nessuno dei quali in maniera grave.

La notizia della morte di Pasquale Napolitano ha gettato nello sconforto la comunità di Giugliano, popolosa città della provincia di Napoli della quale il giovane era originario; il 24enne viveva nella zona Oasi Sacro Cuore, dove era molto conosciuto.