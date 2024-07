video suggerito

Via ai lavori per la nuova stazione della Cumana a Fuorigrotta: "Pronta in 12 mesi" L'annuncio dell'Ente Autonomo Volturno, che gestisce la tratta: i lavori inizieranno a dicembre e si concluderanno a fine 2025, costo di 3,5 milioni di euro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Via libera ai lavori di profonda ristrutturazione della stazione della Cumana di Fuorigrotta: ne ha dato notizia l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce la tratta, dopo aver ricevuto il parere positivo nella Conferenza di Servizi decisoria per il progetto di rifunzionalizzazione e accessibilità. "Il progetto, finalizzato alla nuova ubicazione dei locali tecnici del sistema di segnalamento, ovvero, l’Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACC-M), interesserà anche gli uffici direzionali di Eav e la circostante area urbana", si legge in una nota dell'azienda.

L'importo complessivo per la realizzazione degli interventi è stimato in circa 3,5 milioni di euro: lavori di restyling prevedono la risistemazione della Stazione di Fuorigrotta della Linea Cumana e della Palazzina Uffici ex-SEPSA, fa sapere l'Eav, nonché la riqualificazione a verde delle aree pubbliche comunali circostanti e la realizzazione di un’isola ecologica con cassonetti interrati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. I lavori partiranno entro il mese di dicembre di quest'anno ed è previsto che si concluderanno in circa 12 mesi, ovvero alla fine del 2025 quando è prevista l'inaugurazione ufficiale.