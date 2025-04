Sprofonda la strada a Chiaia vicino all’Istituto Pagano, chiusa via d’Isernia: lavori per 6 giorni

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Sprofonda la strada in via Andrea D'Isernia a Chiaia, nei pressi dell'Istituto Statale "Mario Pagano". Transennata e chiusa per lavori dall'istituto commerciale fino all'Arco Mirelli per almeno 5 o 6 giorni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Il cedimento è avvenuto ieri, giovedì 17 aprile 2025. Sul posto sono arrivati i tecnici della Protezione Civile che hanno transennato l'area. Oggi, invece, sono arrivati gli operai dell'Abc che stanno provvedendo alla riparazione, anche con i bobcat. Se si dovesse riuscire a restringere l'area di cantiere, c'è la possibilità che possa essere riaperta solo una corsia al traffico.

Sprofondamento in strada in via D'Isernia

La Protezione Civile ha rilevato, su segnalazione della Polizia Locale, un "avvallamento in sede stradale all'altezza del civico 40 in prossimità di sottoservizi fognari". Uno "sprofondamento sul marciapiede in corrispondenza di un pozzetto di pertinenza della Edison Next Goverment, con ampio vuoto sottostante che in parte si estende sulla sede stradale in prossimità di caditoie di raccolta acque meteoriche".

Sul posto si è recato il consigliere Giancarlo D'Errico, della I Municipalità Chiaia-Posillipo-San Ferdinando, che sta monitorando la situazione, assieme al consigliere Francesco De Giovanni.

"Nella giornata di ieri – spiega D'Errico – il tratto di via A. D’Isernia compreso tra i civici 59 e 30, nel quartiere Chiaia, è stato chiuso con urgenza al traffico a seguito dello sprofondamento improvviso della carreggiata. Da un primo confronto con i tecnici intervenuti sul posto, è emerso che le cause del cedimento non sono ancora state accertate con precisione, ma si ipotizza un’inefficienza legata ai sottoservizi. In particolare, l’attenzione è rivolta alla possibile mancata manutenzione delle quattro caditoie presenti nel tratto interessato: queste, infatti, risultano collegate al sistema fognario principale tramite brevi condotti sotterranei che, se ostruiti, possono determinare danni rilevanti come quello verificatosi. I lavori di manutenzione straordinaria necessari per il ripristino completo dell’area potrebbero durare dai 10 ai 15 giorni. Tuttavia, si sta già valutando la possibilità di una parziale riapertura del tratto mediante la riduzione dell’area di cantiere, così da consentire quanto prima la ripresa del transito veicolare in condizioni di sicurezza".

L'ordinanza del Comune

Il Comune di Napoli ha emanato un'ordinanza di viabilità che dispone di istituire in via Andrea d'Isernia a partire dal giorno 18/04/2025 fino a cessate esigenze;

l'INTERDIZIONE al traffico veicolare dal civico 40 (Istituto Mario Pagano) al civico 30, ad eccezione dei mezzi istituzionali di servizio delle Forze di Polizia, di emergenza e di soccorso;

l’OBBLIGO di percorrenza di via Arco Mirelli per i veicoli diretti in via Andrea d'Isernia; Comune di Napoli Data: 17/04/2025, O1511/2025/0000020 Comune di Napoli Data: 17/04/2025, OD/2025/0000789

l’INVERSIONE del senso di marcia di via Andrea d'Isernia, da via Arco Mirelli in direzione via Arangio Ruiz.