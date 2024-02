Fuorigrotta, voragine in strada a via Campegna: arrivano i pompieri La voragine si è aperta tra via Campegna e via Testa. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Sprofonda la strada in via Campegna, a Cavalleggeri d'Aosta, ai confini tra i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli. Una voragine si è aperta oggi pomeriggio nella sede stradale, all'incrocio tra via Campegna e via Testa. Al momento si riesce ancora a passare. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco del Comando di Napoli, che stanno valutando la portata del dissesto per verificare la necessità di una eventuale chiusura della strada. Mentre la Protezione Civile del Comune di Napoli ha transennato l'area, per la messa in sicurezza.