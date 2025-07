Incendio in Tangenziale a Fuorigrotta: Smart distrutta dalle fiamme, danni anche ai locali vicini Incendio sulla rampa Italia ’90 della Tangenziale di Napoli: chiuso per alcune ore lo svincolo di Fuorigrotta. Ora è aperto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Un incendio è scoppiato sulla Tangenziale di Napoli, all'uscita di Fuorigrotta, sulla rampa Italia '90, nel pomeriggio di ieri, sabato 5 luglio. Una Smart, per cause ancora in corso di accertamento, è andata in fiamme poco dopo l'uscita dal casello. L'auto è rimasta in panne al margine della strada e il conducente, per fortuna, è riuscito a mettersi in salvo in tempo. Ma le fiamme divampate in pochi minuti hanno preso il sopravvento e si sono propagate anche alle sterpaglie vicine e da lì ad un magazzino della Tangenziale che era poco distante, provocando alcuni danni. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, gli ausiliari del traffico di Tangenziale e le forze dell'ordine per regolare la circolazione.

Incendio sulla rampa Italia '90 della Tangenziale di Napoli: arrivano i pompieri

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sembra che l'incendio sia avvenuto in maniera autonoma, forse a causa di un guasto all'autovettura. Dal rogo si è levata una densa nuvola di fumo nero, che ha allarmato gli abitanti della zona e gli automobilisti. Per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri, è stato chiuso al traffico per qualche ora lo svincolo di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli. La circolazione è poi ripresa attorno alle ore 19,00 di ieri, quando le fiamme sono state domate. Oggi la Tangenziale è regolarmente aperta, a quanto apprende Fanpage.it, e non si segnalano problemi. Secondo le prime informazioni, inoltre, non ci sarebbero stati feriti. L'incendio ha prodotto solo fumo, scatenando paura tra degli abitanti della zona, ma per fortuna senza provocare grossi danni.