Crollo alla scuola d’infanzia Perasso di Napoli, chiuso tutto il plesso: la materna era ancora frequentata

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiuso tutto il plesso della scuola d'infanzia comunale “G. B. Perasso” di Barra, nella VI Municipalità, dove ieri, lunedì 16 giugno, è crollato il solaio in un'aula che per fortuna era già stata interdetta e quindi era vuota. Attorno alle 12,30, sono venuti giù circa 20 metri quadrati di soffitto. In quel momento nella scuola c'erano molti bimbi, impegnati a fare la refezione, oltre al personale amministrativo. Nell'aula accanto c'erano i piccoli dell'asilo nido. Per fortuna, non ci sono stati feriti. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Pur essendo finito l'anno scolastico, la scuola materna è ancora attiva. Molti bambini, infatti, proseguono la frequenza fino all'inizio di luglio. In via precauzionale tutta la scuola adesso è stata chiusa.

Pinto (Csa): "Tragedia sfiorata, ora verifiche su tutte le scuole"

Sulla vicenda interviene Francesca Pinto, segretaria provinciale del Csa:

Con profondo rammarico dobbiamo denunciare quanto accaduto stamane nella scuola dell’infanzia comunale “G. B. Perasso” della VI Municipalità, ossia la caduta di un solaio in un’aula! È stato solo un caso che non si sia verificata una tragedia! La sicurezza dei bambini e del personale va tutelata! Purtroppo oggi è accaduto quanto da noi più volte evidenziato, ossia la necessità di intervenire sull’edilizia scolastica con verifiche strutturali, mirate e preventive. È necessario organizzare un monitoraggio periodico di controllo, ma soprattutto verificare tutte le segnalazioni che pervengono e non lasciarle inevase.

E conclude:

Abbiamo più volte sottolineato che le strutture sono vetuste e che per anni non hanno avuto nessuna manutenzione, pertanto qualsiasi segnalazione va tenuta in debita considerazione. Per questo motivo chiediamo, ad horas, di controllare tutte le richieste pervenute dalle varie scuole e nidi dell’infanzia che insistono su tutto il territorio cittadino, onde evitare che quanto già accaduto, si possa ripetere con conseguenze peggiori. Chiediamo, inoltre, un urgente incontro al fine di condividere un percorso di azioni per la tutela della sicurezza dei dipendenti e dei cittadini.

Gragnano (M5S): "Chiusa l'intera scuola"

Patrizio Gragnano, consigliere M5S della VI Municipalità, commenta:

Il crollo di calcinacci da parte del solaio in una zona già interdetta, ma confinante con una aula in uso , ha portato in via precauzionale alla chiusura della scuola . La stessa essendo una materna era ancora frequentata è quindi si è sfiorata la tragedia. I nostri uffici sono già intervenuti , di concerto con i vigili del fuoco per mettere in sicurezza e avviare tutte le procedure previste.

E prosegue:

Questo è il risultato di una cronica mancanza di manutenzione delle scuole a cui non riusciamo piu a fare fronte . Siamo stati raggiunti dalla notizia esattamente quando eravamo impegnati a traslare i 100mila euro previsti per Napoli Capitale dello Sport , da un pista ciclabile a 5 palestre scolastiche, 3 delle quali a Barra. Abbiamo 64 edifici scolastici e le stesse risorse di Municipalità che ne hanno 1/3, questa situazione è questo è il risultato. Occorre un massiccio investimento per l'edilizia scolastica perché i nostri ragazzi non possono pagare il prezzo più alto per la cronica mancanza di risorse. Una scuola chiusa a Napoli est vuol dire lasciare per strada i ragazzi e consegnarli spesso al malaffare e questo nessuno di noi se lo può permettere.