Al Vomero campeggia una grossa bandiera della Palestina, installata in via Aniello Falcone Un gigantesco vessillo palestinese sventola su Via Aniello Falcone: l'opera di Ruben D'Agostino e Sergio Fermariello.

A cura di Redazione Napoli

Da ieri, chi percorre via Aniello Falcone al Vomero, alza lo sguardo verso Villa Carafa di Belvedere e si trova davanti un'immagine che non passa inosservata: una bandiera palestinese di oltre 10 metri quadrati, realizzata a mano, campeggia sulla balaustra del belvedere. Il telo, un PVC bianco di 2,5 metri per 4, è stato trasformato in un simbolo di solidarietà grazie all'uso di bombolette spray e qualche ora di lavoro. L’iniziativa porta la firma dell'artista Ruben D'Agostino, già noto per numerose prese di posizione e provocazioni, e del maestro Sergio Fermariello.

La bandiera della Palestina, fissata al parapetto di villa Carafa di Belvedere, luogo simbolico per la sua vista mozzafiato sulla città, assume ancor più contrasto se la si guarda da sotto, con la quotidianità dei passanti e del vicino distributori di benzina. Gli autori non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l’installazione è già diventata oggetto di discussione sui social e nel quartiere.