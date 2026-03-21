Vomero, partono i lavori al ponte di Pietro Castellino: sarà rifatta anche la strada

Il ponte di via Pietro Castellino all’Arenella

Sono iniziati i lavori del ponte di via Pietro Castellino che collega il Vomero al Rione Alto all'Arenella. Sarà restaurato interamente, con cantieri su un'arcata alla volta. Sarà rifatta anche la strada. L'intervento è partito nelle scorse ore: transennata l'area a destra, scendendo verso via Giambattista Ruoppolo. Sarà eseguita una ristrutturazione completa dell'infrastruttura, che è parte integrante della sovrastante via Domenico Fontana. Saranno rifatte le facciate, eliminati i pericoli di distacchi di pietre e calcinacci e risolti i vari problemi, con un'attenzione anche per il rischio di infiltrazioni.

Successivamente si passerà al rifacimento della strada di via Pietro Castellino, per la quale è un corso l'iter amministrativo. I lavori, in questo caso, sono finanziati dalla Regione Campania. Non sarà chiusa alla circolazione, ma ci sarà solo una riduzione della carreggiata. Si procederà a chiudere un'arcata per volta. I lavori potrebbero comportare dei disagi alla viabilità, considerato che si tratta di una importante zona di passaggio, utilizzata da migliaia di automobilisti ogni giorno.

Lavori in via Cacciottoli da martedì

Ma non finisce qui. Da martedì prossimo, infatti, è prevista la partenza dei lavori di restyling di vico Cacciottoli e via Settimio Severo Caruso al Vomero. Si tratta di due traverse tra viale Michelangelo e via Bernini. Le auto saranno deviate verso via Merliani. "Positivo l'avvio dei lavori per il rifacimento di strade e ponti – commenta Rino Nasti, consigliere della V Municipalità – Sarebbe opportuno, considerato l'impatto sulla viabilità, riaprire alla circolazione piazza degli Artisti".