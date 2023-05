Crolla strada a Napoli, grossa voragine in via Antonio De Curtis: palazzo sgomberato Una voragine di circa 2 metri di larghezza si è aperta in via De Curtis, parallela di via Foria, all’altezza dell’Orto Botanico. Sul posto gli operai Abc.

A cura di Pierluigi Frattasi

Crolla la strada al centro storico di Napoli. Una grossa voragine si è aperta oggi pomeriggio in via Antonio De Curtis, una strada parallela a via Foria, nella zona dell'Orto Botanico e di piazza Carlo III. Il cedimento è avvenuto proprio in corrispondenza del portone di ingresso del civico 24. Il manto stradale è venuto improvvisamente già, portandosi dietro anche i basoli vesuviani che pavimentano la strada. Sul posto sono intervenuti subito gli operai dell'Abc, l'azienda speciale dell'acqua pubblica del Comune di Napoli, che sono già al lavoro per la messa in sicurezza. Non si registrano danni a cose o persone. È stata sospesa localmente l'erogazione dell'acqua. Sgomberata la palazzina al civico 24.

Sul posto gli operai Abc, area transennata

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. I tecnici dell'Abc stanno effettuando i rilievi del caso per cercare di capire cosa possa aver innescato il cedimento del manto stradale e per valutare se ci siano eventuali infiltrazioni nel sottosuolo. La voragine aperta in strada misura circa un paio di metri di larghezza. Tutta l'area è stata transennata con il nastro bianco e rosso e interdetta alla circolazione sia dei veicoli che dei pedoni, nell'attesa del completamento della messa in sicurezza e dell'avvio dei lavori di ripristino.

Crollata la fogna, avviati i lavori di ripristino

Secondo le prime ricostruzioni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sarebbe crollata la fogna che ha interessato anche una rete secondaria di alimentazione idrica. Sul posto ci sono le squadre ABC per iniziare la riparazione della fogna che dovrebbe essere posizionata a 2-3 metri sotto il livello stradale.

Sempre nella giornata di oggi, un'altra voragine si è aperta questa mattina in via Giotto a Napoli, strada della V Municipalità Arenella-Vomero che collega via Ruoppolo a piazza Medaglie d'Oro. A causa del cedimento, il traffico nella zona, dove si trova anche l'ospedale pediatrico Santobono, ha registrato forti rallentamenti.