Chiusura Galleria Laziale e Galleria Quattro Giornate: giorni e orari dei lavori a Napoli Da lunedì 22 a giovedì 25 luglio 2024 disagi per gli automobilisti a causa della chiusura per lavori delle due gallerie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

La galleria Laziale

La Galleria Quattro Giornate che collega Piedigrotta a Fuorigrotta e la Galleria Laziale che da piazza Sannazaaro porta a Fuorigrotta, resteranno chiuse per alcuni giorni di fine luglio. Motivo? I lavori di rimodernamento dei sistemi interni. La chiusura programmata al traffico veicolare delle due gallerie napoletane è da lunedì 22 a giovedì 25 luglio 2024.

Chiusura al traffico veicolare delle Gallerie Quattro Giornate e Laziale

Chiusura Galleria Quattro Giornate e percorsi alternativi



– Dalle ore 22:00 del 22/07/2024 alle ore 2:00 del 23/07/2024.

– Dalle ore 22:00 del 23/07/2024 alle ore 6:00 del 24/07/2024.

Durante la chiusura della Galleria IV Giornate i veicoli diretti a Fuorigrotta dovranno utilizzare la corsia riservata della Galleria Laziale.



Chiusura Galleria Laziale e percorsi alternativi



– Dalle ore 2:00 alle ore 6:00 del 23/07/2024.

– Dalle ore 22:00 del 24/07/2024 alle ore 6:00 del 25/07/2024.

Durante la chiusura della Galleria Laziale si propone il seguente percorso alternativo:

• Chiusura corsia riservata: – i veicoli dovranno percorrere la Galleria IV Giornate.

• Chiusura corsia direzione Sannazzaro – i veicoli potranno percorrere: via Caravaggio – via Alessandro Manzoni- via Orazio; via Nuova Cinthia – tangenziale di Napoli direzione Capodichino – uscita zona centro; via Diocleziano – viale Cavalleggeri d’Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica – discesa Coroglio – via Posillipo.