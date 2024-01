Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare Montesanto, niente stop nel 2024: c’è la proroga di un anno per la revisione Arriva la proroga di un anno per la revisione ventennale della Funicolare di Montesanto. L’impianto non chiuderà nel 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Niente stop per la Funicolare di Montesanto nel 2024, arriva la proroga per la manutenzione ventennale. I termini per la revisione dell'impianto a fune che collega la Pignasecca con San Martino sarebbero scaduti a giugno di quest'anno, ma dal Ministero dei Trasporti e dall'Ansfisa è arrivato l'ok allo slittamento di un anno. A confermarlo a Fanpage.it sono fonti dell'Anm. I lavori, quindi, dovrebbero partire nel 2025, salvo ulteriori proroghe (che possono arrivare fino ad un massimo di 5 anni). Non ci sarà, insomma, la temuta coincidenza della chiusura della Funicolare di Chiaia e di quella di Montesanto nello stesso anno.

La Funicolare di Montesanto dovrà fermarsi nel 2025 per lavori

Il Comune di Napoli e l'Anm stanno lavorando già dall'inizio dello scorso anno al progetto di revisione della Funicolare di Montesanto e al reperimento delle risorse. Alla richiesta di proroga del Comune sono stati infatti allegati anche il progetto e la copertura finanziaria. "L'approccio ai lavori, in questo caso – hanno spiegato i tecnici del Municipio – sarà finalizzato ad ottimizzare i tempi. È un impianto meno complesso di quello Chiaia".

La Funicolare di Chiaia chiusa dal 2022, riaprirà a settembre

La Funicolare di Chiaia è chiusa da ottobre 2022 e dovrebbe riaprire i battenti entro settembre di quest'anno, se non ci saranno imprevisti. La manutenzione ventennale, in quel caso, è scaduta nel 2017. Il Comune ha avuto 5 anni di proroghe, ma l'ultimo periodo è stato caratterizzato dalla crisi economica del Covid, prima, e della Guerra in Ucraina, poi, che hanno portato ad un aumento dei prezzi. Dopo una revisione della gara, con lo spacchettamento dei lavori, quindi, è stato possibile avviare gli interventi che adesso stanno procedendo. L'ipotesi è quella di riaprire l'impianto entro la fine dell'estate 2024.