Fidanzati arrestati per spaccio a Portici, sulla droga la foto di Hitler Due fidanzati sono stati arrestati a Portici (Napoli) per spaccio: nella loro abitazione trovata droga, tra cui un panetto di hashish con la faccia di Hitler.

A cura di Nico Falco

Dopo scritte di ogni tipo e marchi di griffe famosi, questa volta i fornitori avevano scelto una immagine sicuramente particolare per contraddistinguere la partita di droga venduta: una foto di Hitler, con tanto di nome per evitare qualsiasi confusione, e il disegno di una foglia di marijuana. Il panetto di hashish, peso totale quasi 100 grammi, è stato rinvenuto dai carabinieri a Portici, in provincia di Napoli, nell'abitazione di una coppia di fidanzati, entrambi arrestati con l'accusa di spaccio di stupefacenti.

L'operazione è scattata questa notte, affidata ai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco e a quelli della stazione di San Giorgio a Cremano. I militari, nell'ambito di indagini antidroga, avevano già da tempo messo gli occhi sul 35enne Emanuele Palma, già noto alle forze dell'ordine, e sulla compagna 24enne incensurata. Così, dopo l'ennesimo appostamento per seguire i loro movimenti, una volta raccolti gli elementi necessari per procedere, sono intervenuti per bloccarli.

I due sono stati controllati e nelle loro tasche sono state trovate una dose di cocaina e 13 di hashish. La perquisizione, come da prassi, è stata estesa anche all'abitazione e a un deposito di via Caportano riconducibile ai fidanzati. Ed è stato così che è saltato fuori il resto della droga: il panetto da 100 grammi, 11 grammi di marijuana, diverso materiale per il confezionamento della droga come lame da taglierino, bustine di plastica e un bilancino di precisione, e appunti con quella che probabilmente era la contabilità dell'attività di spaccio. La droga è il resto sono finiti sotto sequestro, il 35enne e la compagna sono in attesa di giudizio.