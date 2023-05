Eduardo De Filippo è nato il 26 maggio, non il 24: la scoperta nell’atto di nascita ritrovato La scoperta all’Archivio di Stato di Napoli da parte di due archiviste Angela Sorrentino ed Enza Natoli, rivelata dalla direttrice Candida Carrino. Eduardo oggi avrebbe compiuto 123 anni.

L’atto di nascita di Eduardo De Filippo, pubblicato dall’Archivio di Stato di Napoli

Eduardo De Filippo è nato il 26 maggio 1900, non il 24 maggio come finora si pensava. La verità sulla data di nascita del grande attore napoletano, considerato tra i maggiori drammaturghi del Novecento, arriva dall'atto di nascita ritrovato all'Archivio di Stato di Napoli da due archiviste e ricercatrici, Angela Sorrentino ed Enza Natoli, come ha rivelato la direttrice dell'Archivio, Candida Carrino. Proprio oggi, quindi, Eduardo, morto a Roma il 31 ottobre 1984, avrebbe festeggiato il compleanno. Oggi avrebbe compiuto 123 anni.

L'Archivio di Stato di Napoli ha voluto celebrare la scoperta con un post sul suo profilo Facebook ufficiale:

"Buongiorno, mi chiamo Eduardo De Filippo e oggi è il mio compleanno. Mia madre, Luisa De Filippo, all'epoca ventunenne e casalinga, il 30 maggio del 1900 dichiarò che ero nato il 26 dello stesso mese, alle otto di sera, in via Vittoria Colonna numero 5. Perciò, oggi, faciteme cuntent con gli auguri ‘o juorno overo. Con affetto, Eduardo"In foto è mostrato il registro anagrafico originale, scoperto ieri dalle colleghe Angela Sorrentino ed Enza Natoli".

L'atto di nascita di Eduardo ritrovato all'Archivio di Stato di Napoli

All'Archivio di Stato di Napoli sono conservati i registri anagrafici originali del 1900, che sono la fonte per gli atti di nascita integrali. L'atto di nascita di Eduardo De Filippo, il grande commediografo napoletano, autore tra l'altro della "Cantata dei Giorni Pari", è presente alla registrazione numero 577.

Ma cosa c'è scritto nel documento?

"L'anno millenovecento, addì trenta di maggio, alle ore undici antimeridiane, nella Casa Comunale", si presentano davanti al Segretario della Prima Sezione Napoli-Chiaia, il cavaliere Oreste Trombaccia, Luisa De Filippo, di anni ventuno, casalinga, domiciliata in questa città, alla via Vittoria Colonna numero 5, che ha dichiarato che, alle ore otto pomeridiane del dì ventisei del corrente mese, dalla sua unione naturale con un uomo celibe non parente né affine nei gradi che ostano al riconoscimento, è nato un bambino che mi presenta e a cui dà il nome di Eduardo".

Nel documento, quindi, Luisa De Filippo, mamma di Eduardo, tace il nome del padre naturale, spiegando che si tratti di uomo celibe non parente né affine. Il papà di Eduardo De Filippo, come di Titina e di Peppino, era in realtà Eduardo Scarpetta, grande commediografo napoletano, all'epoca quarantasettenne. Scarpetta era sposato da 24 anni con la zia di Luisa, Rosa, ed ebbe altri figli fuori dal matrimonio, oltre ai fratelli De Filippo, fra cui, pare, il poeta, drammaturgo e giornalista Ernesto Murolo, nato dalla sua unione con la cognata Anna De Filippo.

La vicenda della dinastia Scarpetta-De Filippo viene ricostruita nel film "Qui rido io" di Mario Martone, con Toni Servillo nei panni di Eduardo Scarpetta, girato proprio a Napoli. La libertà di Scarpetta, sottolinea la direttrice dell'Archivio di Stato di Napoli, Candida Carrino, "sembra scaturisse dal silenzio sulla vera paternità del figlio Domenico, nato nel 1876 da una relazione di Rosa De Filippo con il Re Vittorio Emanuele II, morto due anni dopo, e che Scarpetta riconobbe come proprio. Eduardo De Filippo non era il primogenito dell'unione con Luisa: due anni prima, quando lei aveva appena 19 anni, il 27 marzo 1898, era nata Annunziatina, detta Titina. Probabilmente sarà possibile fare verifiche anche sul suo atto di nascita, per raccogliere particolari inediti. Stupisce come, a tre giorni e mezzo dal parto, Luisa si fosse recata personalmente allo Stato Civile per registrare la nascita di Eduardo. Giovane e forte, affrontò con pragmatismo la sua condizione".