Due cavalli legati con fune al collo e trainati da un'auto in strada: c'è la denuncia per maltrattamenti

A cura di Pierluigi Frattasi

Due cavalli legati con fune al collo e trainati con un veicolo ad Afragola, nel Napoletano. Scatta la denuncia per maltrattamenti sugli animali della Polizia Locale, guidata dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, intervenuta assieme ai veterinari dell'Asl. L'episodio è accaduto sabato mattina, 8 marzo 2025. A quanto si apprende, il personale della Polizia Locale della Città di Afragola, coordinata dal Comandante Piricelli, con l'intervento del Maggiore Antonio Amore, responsabile del Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Locale, ha fermato e controllato il conduttore di 2 cavalli in località Contrada Ferrarese.

L'intervento della Polizia Locale a tutela degli animali

A quel punto, i caschi bianchi hanno richiesto l'intervento sul posto del personale dell’Asl dipartimento veterinaria. A seguito del controllo effettuato da veterinari e polizia locale, è stato disposto il sequestro dei cavalli. I due animali sono stati affidati ad uno stalliere autorizzato. Nei guai, invece, il conducente del veicolo, che trainava i cavalli. L'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per maltrattamenti sugli animali. Sono in corso ulteriori indagini degli investigatori per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

Cavalli trainati anche ad Acerra e Pomigliano

Un episodio simile era già accaduto a febbraio, sull'Asse Mediano di Napoli, strada a scorrimento veloce, nei pressi di Acerra, come denunciato in un video dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra). Un altro ancora, pochi giorni prima, a Pomigliano d'Arco, sempre nella provincia di Napoli. "Diverse volte – recitava il post di Borrelli – si assiste a scene del genere ma stavolta il cavallo non veniva trainato per le strade della città ma addirittura su una strada extraurbana. In auto erano in due ed era il passeggero a tenere il cavallo per una corda".