Dopo Palazzo Reale vandalizzata anche la facciata dell’Accademia di Belle Arti, restaurata da poco La denuncia arriva dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che su Facebook ha pubblicato le foto di scritte e disegni sui muri dell’accademia napoletana.

A cura di Valerio Papadia

Era stata da poco restaurata la facciata dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, la cui facciata è stata vandalizzata e danneggiata con disegni e scritte. La stessa sorte, qualche giorno fa, è toccata invece alla facciata di Palazzo Reale, in piazza del Plebiscito, anch'esso restaurato di recente. La denuncia arriva, a mezzo social, dal deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che su Facebook ha pubblicato le fotografie della facciata dell'accademia partenopea piena di graffiti, disegni e scritte.

"Napoli è una città abbandonata"

"È frustrante per noi napoletani presentare questo scempio ai turisti che vengono dal mondo intero. È uno sfregio nei confronti del patrimonio culturale e della storia di Napoli e dei napoletani. L'idea che ci sia ancora qualcuno che non capisca la fortuna di vivere in una città unica e di una bellezza naturale e di un'importanza storica disarmante, è veramente preoccupante" ha detto l'onorevole Borrelli.

"Una città senza controllo – dice ancora Borrelli – è una città abbandonata, in cui non ci si può sentire tranquilli e sicuri. Le tasse che paghiamo servono anche per tutelare il patrimonio storico e culturale che ci circonda. Paghiamo le tasse per avere una qualità di vita migliore e non un degrado di ogni genere. Però io credo ancora nel cambiamento, non basta ripulire le mura imbrattate, ma serve il coraggio di affrontare la situazione con maggiore rigore verso chi commette questi reati. Occorre più formazione per i giovani, che li renda più consapevoli dell'importanza della nostra identità culturale".