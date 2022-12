Palazzo Reale a Napoli vandalizzato con i graffiti dopo la manifestazione contro decreto anti-rave Scritte con la vernice in prossimità delle statue dei sovrani e sulle colonne. Imbrattato anche il Teatro San Carlo. Borrelli (Europa Verde): “I responsabili siano denunciati”

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Palazzo Reale di Napoli vandalizzato con i graffiti dopo il passaggio della manifestazione contro il decreto anti-rave del Governo Meloni. A denunciarlo il parlamentare di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato le foto della facciata della reggia borbonica deturpata con scritte offensive, dopo la street parade ‘Smash repression’ che si era tenuta in piazza del Plebiscito. Imbrattate dalle scritte con la vernice rossa e nera sua le facciate esterne, che quelle del portone di ingresso.

Non è la prima volta, purtroppo, che piazza del Plebiscito viene deturpata dai vandali. Negli scorsi mesi, era partita una campagna per contrastare il degrado nella piazza, che aveva visto coinvolte diverse istituzioni. Le facciate di Palazzo Reale, peraltro, erano state recentemente ristrutturate. Il Museo di Palazzo Reale ha visto una profonda espansione negli ultimi anni, diventando in poco tempo una delle mete turistiche preferite dai turisti.

Borrelli: "I responsabili siano denunciati"

I graffiti sono comparsi in prossimità delle statue dei regnanti napoletani che si trovano sulla facciata che dà su piazza del Plebiscito, sulle colonne e sulle mura dell'ingresso. Anche il Teatro San Carlo è stato vandalizzato. "Trovo tutto ciò inaccettabile – commenta Borrelli – Un conto è manifestare contro un decreto governativo, ben altra cosa è offendere la città e i suoi tesori oltraggiandoli con questi comportamenti scellerati che nulla hanno a che vedere con i motivi della manifestazione. Mi auguro che gli autori di questo scempio siano identificati e denunciati e che gli organizzatori della street parade prendano le distanze dai vandali. Sarebbe ad ogni modo un bel segnale per la città se gli stessi organizzatori promuovessero una iniziativa per ripulire le scritte”.