Napoli, ricostruita l’edicola della Madonna Palestinese per i bimbi vittime di guerra: era vandalizzata

L’edicola della Madonna Palestinese in vico del Fico a Napoli era stata vandalizzata a febbraio. Gli abitanti hanno contribuito per restaurarla e stanno portando fiori contro la guerra.

Ricostruita l'edicola della Madonna Palestinese a Napoli che protegge i bimbi vittime di guerra. Era stata vandalizzata a metà febbraio. Gli abitanti del quartiere ne hanno finanziato il restauro e da Pasqua la statua di Maria che invita a "lasciare un fiore per i miei figli" è tornata a splendere in vico del Fico al Purgatorio, nel cuore dei Decumani. L'edicola votiva "è ritornata 3 giorni fa – commenta Antonio Alfano, presidente associazione No Comment – dopo che a inizio febbraio l’avevano distrutta in modo cruento. Grazie ala volontà di alcuni residenti e all’opera di un restauratore di arte sacra di via San Biagio dei Librai. La Madonna Palestinese è di nuovo in vico del Fico al Purgatorio".

L’edicola distrutta lo scorso febbraio

"Dava fastidio a qualcuno, ma l'abbiamo ricostruita"

"L’abbiamo posta sull’altro lato del muro – racconta l’ambulante che ha un banchetto all’imbocco del vicolo – non sappiamo a chi e perché dava fastidio, ma a qualcuno non andava a genio, ora speriamo la lascino tranquilla". "Ci auguriamo – conclude Alfano – che torni ad essere solo un simbolo compassionevole e di pace". La cappella, installata lo scorso anno, è dedicata alla Madonna Addolorata, ribattezzata Palestinese: "I miei bambini sono uguali ai vostri" reca una scritta, sotto la statua lignea di Maria. Nel rione è considerata la patrona di tutti i bambini vittime di guerre. L'associazione No Comment tre mesi fa ne denunciò la distruzione. Un episodio che scosse profondamente il quartiere. Per questo, gli abitanti hanno voluto aggiustarla e rimetterla al suo posto dove è tornata a ridosso della Pasqua. In questi giorni, è iniziato un piccolo pellegrinaggio per portare i fiori alla Madonna, affinché vegli sui bimbi che rischiano la vita in tutti i posti del mondo dove ci sono guerre.