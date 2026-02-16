napoli
Napoli, distrutta l’edicola della Madonna Palestinese che protegge i bimbi vittime delle guerre

Distrutta l’edicola della Madonna Palestinese protettrice dei bimbi vittime di tutte le guerre in vico Fico a Napoli. Deturpata la testa di Maria.
A cura di Pierluigi Frattasi
Distrutta la cappella della Madonna Palestinese di vico Fico, al centro storico di Napoli. Era la patrona di tutti i bambini vittime di guerre. L'edicola è stata devastata e rimossa. La testa lignea della statua di Maria è stata deturpata. A denunciarlo l'associazione culturale No Comment, di Antonio Alfano, che ha documentato l'accaduto con un dossier fotografico: "Dal monitoraggio urbano del 13 febbraio 2026 – afferma Alfano a Fanpage.it – abbiamo registrato che è andata distrutta la cappellina della Madonna Palestinese in vico Trucco a Napoli. Era apparsa nel luglio del 2025 come messaggio solidale nei confronti di tutti i bambini vittime di guerre. La cappella è da rifare e la statuina, con lesioni alla testa, è attualmente in laboratorio".

Vandalizzata l'edicola di Maria protettrice dei bimbi vittime di guerra

Secondo quanto documentato dall'associazione, l'edicola si trovava in vico Fico, un vicoletto dei Decumani. Al posto della cappellina dedicata a Maria protettrice dei bimbi vittime di guerra e presente fino a pochi giorni fa, adesso c'è un muro spoglio. "Il muro è come si presenta adesso, completamente nudo. I danni sono stati documentati dai residenti con le foto. Ma l'edicola sarà rifatta e la statuina è in riparazione. Gli abitanti ci hanno assicurato che dopo il restauro, l’altarino sarà riposizionato". La distruzione dell'edicola, a quanto appreso, sarebbe avvenuta la settimana scorsa. "È stato un gesto molto cruento – conclude Alfano – difficilmente imputabile a ragazzini. Vigileremo sul restauro della cappellina". L'associazione No Comment è impegnata nel monitoraggio civico delle strade di Napoli contro ogni forma di vandalizzazione e a tutela della cultura e della tradizione partenopea.

