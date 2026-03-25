Il messaggio dei carabinieri per i bimbi a scuola: “Proteggiamo i vostri sorrisi e il diritto di scegliere il futuro”

"Cari bambini, abbiamo usato la vostra aula per qualche giorno, dormendo tra i vostri disegni e i vostri libri, abbiamo respirato la speranza. Mentre noi proteggiamo il vostro diritto di scegliere il futuro voi ci avete ricordato perché il nostro lavoro è così importante". Questo il messaggio lasciato da alcuni carabinieri della stazione di Volla, in provincia di Napoli, in una scuola sede di seggio per il referendum di domenica e lunedì scorsi. I militari dell'Arma hanno presidiato l'istituto come previsto per le occasioni elettorali.

I carabinieri: "Nei vostri disegni vista la speranza"

Per diversi giorni, sono stati tra i banchi dove normalmente siedono le bambine e i bambini, guardando i loro disegni, le letterine affisse alle pareti, tornando, forse, con la memoria, a quando loro stessi erano ragazzi. Alla fine, prima di andare via, hanno deciso di lasciare un messaggio che i piccoli studenti avrebbero trovato sulla lavagna al loro rientro in classe.

Poche, toccanti parole, scritte con il cuore, usando un gessetto. Alla fine il messaggio si chiude con un invito ai giovani a vivere una vita ispirata a sani principi e al servizio del prossimo, sempre pronti ad offrire aiuto e sostegno, proprio come fanno i carabinieri ogni giorno: "Crescete liberi, curiosi e sempre pronti ad aiutarvi l'un l'altro. La divisa che indossiamo è qui per proteggere i vostri sorrisi. Buon cammino. Carabinieri Volla". L'episodio è avvenuto presso l’istituto comprensivo De Sica di via De Carolis, che alla tornata referendaria del 22 e 23 marzo, ha ospitato il seggio elettorale numero 15. La foto del messaggio è finita poi sul web e in poco tempo è diventata virale.