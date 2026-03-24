Referendum Giustizia 2026, diretta dopo i risultati: il No stravince, il centrosinistra festeggia. Nordio: “Non mi dimetterò”

Il No ha vinto al referendum sulla riforma della giustizia. La Costituzione non subirà variazioni. Con un'affluenza in Italia del 58,9%, i cittadini a bocciare la riforma sono stati circa il 53,8% (quasi 14,5 milioni di voti). Il No ha vinto quasi dappertutto ad eccezione di Veneto, in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia, tutte e tre governate dal centrodestra. Il Sud Italia ha premiato il No con picchi in Sicilia, 60,98%,Calabria il 57,26%, e Basilicata.

Dopo la vittoria i partiti del campo largo si sono ritrovati per festeggiare nella piazza organizzata dalla Cgil e dai comitati per il No a Roma. Il voto è "un avviso di sfratto" al governo, per Giuseppe Conte, la dimostrazione che "batteremo Meloni alle politiche", ha assicurato Elly Schlein. Per Nicola Fratoianni è la prova che "cambia il vento", Angelo Bonelli si dice certo che "l'opposizione è maggioritaria nel paese" e anche secondo Matteo Renzi "il centrosinistra può vincere".

Amarezza nel centrodestra. Dopo il commento a calo di Giorgia Meloni con un video pubblicato sui suoi social per ribadire che il governo "andrà avanti", sono intervenuti gli altri leader di maggioranza. "Il popolo sovrano si è espresso e noi ci inchiniamo alla sua volontà", ha dichiarato Tajani riconoscendo "l'alto grado di partecipazione", segno di "una grande prova di democrazia", e parallelamente la consapevolezza che "abbiamo fatto tutto il possibile". E ancora Salvini: "Quando i cittadini si esprimono hanno sempre ragione. Rimaniamo convinti, come milioni di italiani che meritano rispetto e gratitudine, che sia necessario migliorare il sistema della Giustizia. Anche per questo, il governo deve andare avanti con compattezza e determinazione", ha scritto sui suoi profili. Il ministro Nordio: "Non mi dimetterò, non la considero una sconfitta personale"