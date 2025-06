video suggerito

Derubano un turista e investono un poliziotto in centro a Napoli: due uomini arrestati dopo due mesi Un 31enne e un 18enne, dopo un tentativo di furto e aver aggredito un poliziotto, sono stati arrestati oggi 5 giugno dalla Squadra mobile di Napoli.

A cura di Vincenzo Cimmino

Immagine di repertorio

Prima la rapina, poi l'aggressione e infine l'arresto, dopo quasi due mesi di fuga. Protagonisti dell'ennesima storia di malavita a Napoli sono due uomini di 31 e di 18 anni, finiti in manette nella mattinata di oggi, 5 giugno, dopo aver aggredito, lo scorso 13 aprile, un ispettore della Polizia di Stato libero dal servizio intento a bloccarli dopo il furto di una catenina d'oro nella zona di Corso Umberto. Dopo un paio di mesi i soggetti sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni in seguito a un'attività di indagine svolta dal personale della Squadra mobile e grazie allo studio delle immagini di videosorveglianzza della zona.

I due, che ritenevano di averla fatta franca, sono così finiti il primo, il 31enne, in carcere e il secondo, il 18enne, agli arresti domiciliari. I fatti si sono svolti nel pomeriggio dello scorso 13 aprile. La coppia di delinquenti, in sella a uno scooter che si è poi rivelato rubato, erano a caccia di beni da rubare nella zona del Corso Umberto, arteria cittadina che collega la stazione ferroviaria al centro storico. Dopo poco notano la catenina d'oro al collo di un turista straniero e subito si mettono in azione. Mentre uno dei due è pronto col mezzo alla fuga, l'altro scende e strappa la collana all'uomo. A rovinare i loro piani è un poliziotto della mobile fuori servizio che, notato il furto, entra in azione bloccando il malintenzionato.

In seguito alla colluttazione, l'agente, investito, riporterà lesioni guaribili in sette giorni, i due ladri fuggono lasciando a terra il motorino rubato e la catenina, restituita dopo poco al legittimo proprietario. In seguito alle indagini, durate due mesi e condotte dalla Squadra mobile di Napoli con l'importante ausilio degli impianti di videosorveglianza della zona, i due sono quindi stati arrestati stamattina nelle rispettive case per concorso in rapina aggravata, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.