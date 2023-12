Cravatte E.Marinella, allarme truffa: clonato il sito web della storica azienda napoletana Lo shop online della famosa azienda sartoriale napoletana è stato clonato da qualche malintenzionato, nella speranza che ignari clienti, presi dalla frenesia dei regali di Natale, potessero cadere nella truffa.

A cura di Valerio Papadia

A sinistra: il sito truffa clonato. A destra: il sito ufficiale di E.Marinella (Foto: Fanpage.it)

Gli inglesi, che amano dare un nome a tutto, anche a stati d'animo ed emozioni, la chiamano "Christmas Gift Frenzy": tradotto in italiano, indica letteralmente la frenesia per i regali di Natale, ovvero quel misto di entusiasmo ed ansia che ci pervade con l'approssimarsi delle festività natalizie e che esprime il desiderio di compiacere le persone a cui vogliamo bene – ma anche il nostro ego – confezionando per loro il regalo di Natale perfetto. Spesso, però, questa frenesia è "cattiva consigliera", e non è difficile imbattersi in truffe, come quella in cui mi sono imbattuto oggi. Ma procediamo con ordine.

Questo stato di euforia e preoccupazione last minute ha contagiato anche me e, oggi che siamo entrati nel mese natalizio per definizione, ho cominciato a cercare anche io i regali di Natale adatti ad amici e parenti. A Napoli, se hai un padre di una certa età – anche se non necessariamente rispecchia il suo stile – non puoi non pensare a E.Marinella, l'azienda sartoriale partenopea famosa in tutto il mondo per le sue cravatte, indossate da celebrità, politici e magnati della finanza. E così ho acceso il pc e ho cercato lo shop online di Marinella: ed è a questo punto che qualcosa ha attirato la mia attenzione. Mi sono imbattuto, infatti, in due siti dell'azienda: il primo, emarinella.eu, riportava il logo chiaro dell'azienda ed era visivamente ben fatto; il secondo, emarinella-sale.shop, riportava lo stesso logo e ha sollevato la mia curiosità per quella parola insita nel dominio, sale (saldi, in inglese) e gli sconti che appunto prometteva, perfetti per Natale.

A uno sguardo più approfondito, però, nel secondo sito c'era qualcosa di stonato. Colori e grafiche sbiadite, e quella frase che campeggiava in cima che puzzava di red flag: "Black firday spedizione gratuita in tutto il mondo". A parte l'errore su "firday", con evidente riferimento al Black Friday, mi è sembrato strano che un'azienda famosa in tutto il mondo come Marinella proponesse ancora articoli in sconto per una festività passata ormai da una settimana e con il Natale così vicino. Così, fingendomi un cliente interessato all'acquisto di una cravatta Marinella per mio padre, ho telefonato al negozio dell'azienda alla Riviera di Chiaia, dicendomi spaesato e confuso per i due siti in cui mi ero imbattuto, chiedendo delucidazioni in merito.

La donna con cui ho parlato mi ha spiegato che, l'unico sito ufficiale di E.Marinella è quello con la denominazione .eu e che non ce ne sono altri: gli acquisti online di cravatte e altri accessori prodotto dall'azienda napoletana è possibile farli soltanto su quel sito web. E allora, l'altro shop online? Quello che prometteva sconti e saldi? Una truffa. Dal negozio Marinella mi fanno sapere, infatti, di aver già ricevuto telefonate di clienti che esponevano il mio stesso dubbio e che, soprattutto in occasione del Black Friday, qualche malintenzionato ha "clonato" il sito dell'azienda sperando di approfittare della buona fede, e anche, perché no, della frenesia da regali, di clienti ignari.