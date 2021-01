Troppi assembramenti all'esterno delle scuole negli ultimi giorni, il governatore della Campania Vincenzo De Luca scrive a tutti i presidi: "Consentire la didattica mista, sia a distanza che in presenza, agli alunni che lo chiedono. No agli ingressi a scaglioni, capienza massima in aula al 50%". Si tratta di una raccomandazione che il presidente della Regione ha firmato oggi, dopo essersi consultato con gli esperti dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19. Un invito, quindi, non vincolante, ai dirigenti degli istituti scolastici per cercare di ridurre il rischio contagio: "Nell’odierna riunione con l’Unità di Crisi regionale – scrive De Luca – è stato rappresentato che, in concomitanza con la ripresa in presenza delle attività didattiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono stati rilevati, nella settimana scorsa ed in quella in corso, plurimi casi di contagi in ambito scolastico, anche riferiti ad intere classi, nonché diffuse situazioni di assembramento nei pressi degli istituti scolastici, pericolosi per il rischio di contagi connesso al mancato rispetto della distanza interpersonale di sicurezza" ed "è stato riferito di un trend in aumento del numero dei contagi e dei ricoveri di degenza Covid-19".

La disposizione di De Luca: "Ok alla didattica a distanza a chi lo chiede"

Negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche per gli assembramenti registrati all'esterno delle scuole. Da lunedì scorso, infatti, sono rientrati in aula per le lezioni in presenza gli alunni delle scuole medie e dal 1 febbraio toccherà a quelli delle superiori. Gli studenti, però, stanno protestando, chiedendo certezze sul rientro in sicurezza. Mentre si registrano diversi focolai proprio nelle strutture scolastiche. Contro gli orari differenziati di ingresso con uscite da scuola in tardo pomeriggio si sono scagliati anche diversi genitori. Ecco cosa scrive il governatore Vincenzo De Luca nel documento firmato oggi. Il presidente della Regione Campania raccomanda "ai Dirigenti scolastici di adottare misure di massima prudenza nella organizzazione delle attività scolastiche, assicurando in particolare:

che la presenza in aula delle singole classi sia disposta in misura non superiore al 50 % (misura minima prevista dal DPCM 14 gennaio 2021), assicurando il collegamento on line da parte della restante platea scolastica, preferibilmente in modalità sincrona; che venga consentito ai genitori degli alunni, nel rispetto della misura sopra prevista, di optare per la fruizione della didattica a distanza; che in ogni caso venga disposta, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi, o comunque sulla base di esigenze adeguatamente motivate; che non venga differenziato l’orario di ingresso degli alunni, assicurando piuttosto il rispetto dei limiti percentuali di presenza in aula degli alunni medesimi attraverso adeguate misure di rotazione;

Infine, "richiama i Dirigenti scolastici all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di sicurezza nonché alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e alle responsabilità connesse all’eventuale inosservanza degli stessi".