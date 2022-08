In Costiera Amalfitana con 12 milioni di euro si può acquistare una torre saracena a picco sul mare Maiori, perla della Costiera Amalfitana: in vendita una antica torre che ora è diventata una villa di super-lusso a picco sul mare.

Il prezzo non è ovviamente quello di un monolocale né un canone concordato. Ma l'immobile è davvero di lusso, di una bellezza che non è solo della struttura ma anche di ciò che lo circonda. Se si hanno 12 milioni di euro – non si sa se l'importo sia trattabile o meno – si può tentare di mettere le mani su una splendida torre saracena a strapiombo sul mare con accesso diretto, pieds dans l'eau, al mare della Costiera Amalfitana.

L'immobile di prestigio, venduto dalla Lionard, specializzata in questo tipo di vendite, consta di 1.000 metri quadri incastonati nella roccia a Maiori (Salerno). Ovviamente non vista mare: di più, visto che si tratta di una antica torre d'avvistamento, riattata e adattata alle esigenze moderne e al lusso. Ci sono 6.500 mq di esterni che non consentono di fare una partitella a tennis, essendo arroccati, ma forniscono la strada per andare dalla torre al mare con un viottolo.

Si legge nella nota che accompagna la vendita:

Sviluppata dalla strada panoramica lungo la costiera fino al mare, con esclusivo accesso a una meravigliosa piattaforma privata con lettini prendisole, la dimora si inserisce in uno scenario naturale di incomparabile bellezza, caratterizzato da una fitta vegetazione di macchia mediterranea. Un vero e proprio labirinto di sentieri attraversa i 6.500 mq di parco, sistemato a terrazzamenti, lungo i quali sono dislocate le varie aree di soggiorno, tra cui il Belvedere, la Canonica e la Torre Saracena.

Due livelli, quattro camere da letto e altrettanti bagni, dépendance, area fitness, terrazze panoramiche, idromassaggio, belvedere con tavoli in ceramica vetriese, posti auto privati e perfino una piscina: