La villa di Christian De Sica a Capri non trova acquirenti: è in vendita da un anno La splendida villa di Christian De Sica a Capri è in vendita da un anno ma non trova acquirenti. Vale oltre i 3 milioni di euro.

A cura di Redazione Napoli

La meravigliosa villa dell'attore Christian De Sica a Capri, messa in vendita un anno fa, non trova acquirenti. L'agenzia specializzata in dimore principesche e milionarie, la Lionard Luxury Real Estate tiene da esattamente un anno l'immobile nella lista di quelli per i quali è aperta la vendita, rigorosamente a trattativa privata.

L'attore e regista, figlio dell'indimenticabile Vittorio De Sica e marito di Silvia Verdone, sorella di Carlo, possiedono l'immobile dal 1996: 250 metri quadrati di interni, su due piani, 3 camere, 4 bagni e ben 2mila metri quadrati di giardino agrumeti e olivi. Più una dependance con Spa.

La descrizione della storica villa è affascinante quasi quanto le immagini:

La casa fa parte de ‘I quattro venti', una delle dimore storiche che hanno contribuito al mito dell'isola azzurra: progettata e fatta costruire alle pendici del monte Solaro tra il 1900 e il 1903 dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder fu poi venduta a un altro artista americano, Earl Henry Brewster che vi ospitò tra gli altri l'autore de ‘L'amante di lady Chatterley', lo scrittore inglese D.H.Lawrence.

La domanda che molti si pongono è ovviamente una sola: com'è possibile che uno splendore del genere non abbia trovato acquirenti e sia ancora sul mercato? Sicuramente una delle motivazioni – non di poco conto – è il prezzo: a Capri il valore degli immobili non è mai calato, arriviamo a circa 9mila euro al metro quadrato. Dunque se ipotizziamo dai 3 ai 4 milioni di euro per una villa del genere ci si rende conto che la cerchia degli acquirenti si stringe di molto.