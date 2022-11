Controlli nei ristoranti al centro storico e al Rione Sanità: sequestrati 270 chili di cibo pericoloso I controlli sulla sicurezza alimentare hanno coinvolto i carabinieri del Nas e l’Asl Napoli 1 Centro: chiusi una pizzeria e un ristorante etnico, multe per un totale di 17mila euro.

A cura di Valerio Papadia

Nelle serate di giovedì 3 e venerdì 4 novembre, i carabinieri del Nas di Napoli e il personale dell'Asl Napoli 1 Centro hanno controllato numerose attività di ristorazione al centro storico e al Rione Sanità al fine di salvaguardare la salute dei cittadini: al termine dei controlli, sono stati sequestrati 270 chili di cibo giudicato pericoloso per la salute e sono stati sospesi una pizzeria e un ristorante etnico; in totale, sono state elevate multe per 17mila euro.

Gli esiti dei controlli dei carabinieri e dell'Asl

Nella fattispecie, sono state controllate 17 pizzerie, 4 ristoranti, 2 rosticcerie e un bar tra il Rione Sanità, piazza Cavour, via Costantinopoli e la zona adiacente a piazza Dante. Nella serata di giovedì 3 novembre, i controlli dei carabinieri e dell'Asl (impiegati 15 medici, 2 veterinari, 23 tecnici della prevenzione e un operatore tecnico) hanno portato al sequestro di 60 chili di carne non a norma e a multe per un totale di 9mila euro; sospesa l'attività di un ristorante.

Nella serata di venerdì 4 novembre, invece, i controlli del Nas e dell'Asl Napoli 1 Centro hanno portato al sequestro di 210 chili di alimenti non a norma (tra carne, yogurt, pesce e cibi surgelati) e a multe per un totale di 8mila euro. Inoltre, per uno dei ristoranti è stata disposta la sospensione dell'attività. Le operazioni dell'Asl, a supporto dei carabinieri del Nas, per tutelare la salute dei cittadini proseguiranno anche nelle prossime settimane.