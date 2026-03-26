Epatite A a Napoli, controlli nelle pescherie: sequestrati 270 chili di prodotti ittici a Secondigliano

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Oltre 270 chili di prodotti ittici sono stati sequestrati in 3 pescherie di Secondigliano, periferia Nord di Napoli; il controllo si inquadra in quelli, predisposti dalla Questura di Napoli, predisposti per il contenimento dell'emergenza relativa alla diffusione del virus HAV, quello che causa l'Epatite A. L'attenzione si è concentrata particolarmente sui frutti di mare, individuati come la principale potenziale causa della trasmissione dei virus: la tesi è quella sposata anche dalla Procura di Napoli, che indaga sull'ipotesi che siano stati messi in vendita frutti di mare contaminati e che da questi si sia originato il contagio in Campania e nel basso Lazio, con centinaia di casi di persone contagiate, tra le quali anche bambini, trattati al Santobono di Napoli e al Bambin Gesù di Roma.

Nei giorni scorsi il Comune di Napoli ha emanato una ordinanza per vietare il consumo di questo tipo di prodotti crudi, specificando però che non si tratta di un veto sulla vendita e che le possibilità di contagio vengono eliminate dalla cottura. Gli interventi di oggi sono stati svolti dagli agenti del commissariato Secondigliano e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, dai carabinieri, da personale della Polizia Locale di Napoli (Unità operative Tutela Edilizia, Secondigliano e Motociclisti), personale dell'Asl Veterinaria e tecnici dell'Enel.

Nel corso del servizio sono state controllate le tre pescherie: al vaglio le modalità di conservazione e la tracciabilità dei prodotti in vendita. Sono stati sequestrati i quasi tre quintali di prodotti ittici, risultati privi dei requisiti di legge, e il titolare di una delle attività è stato denunciato per allaccio abusivo alla rete elettrica e sanzionato per carenze igienico-sanitarie. Sono stati inoltre controllati 4 esercizi commerciali e due di questi sono stati sanzionati per avere esposto la merce sul suolo pubblico, occupato abusivamente; uno è stato sanzionato in quanto sprovvisto della SCIA commerciale e sanitaria.