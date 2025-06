Controlli della municipale per il concerto di Marracash: 75 veicoli rimossi e 230 bevande sequestrate

video suggerito

Fiumi di bevande sequestrati, 75 veicoli rimossi, 90 verbali elevati e otto parcheggiatori abusivi denunciati. È questo il bilancio dei controlli che la Polizia Municipale di Napoli ha effettuato ieri 10 giugno in occasione del concerto di Marracash in programma dalle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. A controllare e tutelare gli oltre 34mila spettatori giunti da tutt'Italia all'ex San Paolo, sono stati 57 agenti e due ufficiali dei caschi bianchi partenopei che hanno operato in particolare lungo viale Giochi del Mediterraneo e nelle strade limitrofe.

Ad attivare la macchina dell'articolato dispositivo di controllo per garantire la sicurezza pubblica, la tutela della legalità e il regolare svolgimento dell'evento, è stato il Comando della Polizia Locale napoletana. Durante i controlli i poliziotti hanno così sequestrato circa 230 birre e altre bevande in lattina in vendita, denunciato e sanzionato otto parcheggiatori abusivi ed elevato verbali per la vendita di liquidi in contenitori di vetro, controllato i venditori ambulanti. Sul fronte viabilità sono stati rimossi 75 veicoli in sosta irregolare, di cui 7 motocicli, registrate violazioni per la sosta in aree interdette e fatti 90 verbali per altrettante infrazioni al codice della strada, tra cui mancata revisione, sosta sui marciapiedi, uso del telefono alla guida e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Ai dati si aggiunge anche lo sventurato caso di un 30enne che, sempre nella giornata di ieri, prima dell'inizio dello spettacolo musicale, ha avvertito un malore intorno alle 15,30. Provvidenziale è stato l'intervento dei sanitari dell'Asl Napoli 1 che per lungo tempo hanno provato a rianimare il giovane fino a quando non ha ripreso i sensi. L'uomo, ripresa conoscenza, è stato portato poco dopo in ambulanza al vicino ospedale San Paolo per essere sottoposto ai controlli di routine del caso.