Malore in fila per il concerto di Marracash, ragazzo perde i sensi. Rianimato e portato in ospedale Un giovane di circa 30 anni è svenuto mentre era in attesa di entrare al Maradona per il concerto di Marracash; rianimato sul posto, è stato portato all'ospedale San Paolo per le verifiche del caso.

A cura di Nico Falco

Un ragazzo di circa 30 anni ha avvertito un malore mentre era in fila per il concerto di Marracash, in programma per questa sera, 10 giugno, alle ore 21 allo stadio Maradona. È stato soccorso dai sanitari dell'Asl Napoli 1 presenti nella struttura, che per lungo tempo hanno provato a rianimarlo fino a quando non ha ripreso i sensi; successivamente il giovane è stato portato in ambulanza al vicino ospedale San Paolo per i controlli del caso.

L'episodio è avvenuto intorno alle 15:30. Secondo alcuni testimoni il giovane, in fila nel piazzale della Mostra d'Oltremare insieme ai moltissimi fan che dalle prime ore del pomeriggio sono assiepati agli ingressi dello stadio, avrebbe perso i sensi all'improvviso e sarebbe caduto a terra. I primi ad intervenire sono stati i sanitari dell'Asl Napoli 1, in servizio proprio per l'evento al Maradona. Inizialmente il ragazzo non rispondeva alle manovre, i soccorritori hanno dovuto insistere a lungo per fargli riprendere i sensi.