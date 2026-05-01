Sparatoria nella notte nel Cavone di Napoli, due ragazze di passaggio colpite alle gambe

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Un conflitto a fuoco nel cosiddetto Cavone di Napoli, in via Francesco Saverio Correra, alle spalle di Piazza Dante, e due ragazze di passaggio colpite alle gambe. Tutto è avvenuto questa sera, attorno alla mezzanotte: sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Napoli Centro assieme quelli della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo partenopeo, intervenuti per i rilievi.

Secondo quanto ricostruito finora, alcuni sconosciuti avrebbero ingaggiato uno scontro a fuoco colpendo, inavvertitamente, due ragazze di 23 e 24 anni, che stavano probabilmente passeggiando per i fatti loro in strada. Colpite alle gambe, non sono in pericolo di vita: portate al pronto soccorso del Centro Traumatologico Ortopedico di Napoli, il personale medico-sanitario ha estratto dalla coscia sinistra della maggiore un'ogiva. Si indaga ora per ricostruire dinamica e matrice della vicenda.

L'ipotesi al momento più plausibile sul tavolo degli inquirenti resta quella che le due ragazze fossero in strada passeggiando quando si sono ritrovate nel fuoco incrociato forse di due o più persone, ma nessuna ipotesi è al momento esclusa, compresa quella di una stesa in corso o di bande che si stavano "affrontando". Fortunatamente, entrambe non sono in pericolo di vita e dopo le cure del caso daranno dimesse entrambe: la 23enne è ancora ricoverata, mentre la 24enne, dopo la rimozione dell'ogiva dalla coscia sinistra, è stata già dimessa e se la caverà con 20 giorni di prognoni. I carabinieri cercano adesso anche immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza in zona che possano aiutare a chiarire meglio la vicenda, sulla quale ora indagano le forze dell'ordine.