Colpito con tre coltellate, 14enne ferito a Napoli: ricoverato in ospedale Il minorenne sarebbe stato avvicinato alle spalle da alcuni sconosciuti e ferito con tre coltellate: sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Pomeriggio di sangue a Napoli: un ragazzino di 14 anni è stato ferito da tre coltellate in via della Piazzolla, a due passi da via Arenaccia, quartiere Vicaria. Intorno alle 15.30 di oggi, mercoledì 7 dicembre, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Cto, dove il 14enne è stato ricoverato subito dopo il ferimento: il giovane viene tenuto sotto stretta osservazione dal personale medico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il minorenne accoltellato forse in un tentativo di rapina

Ai militari dell'Arma sono affidate le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto al 14enne. Stando a una prima sommaria ricostruzione, elaborata grazie anche al racconto del 14enne, che è ancora al vaglio degli inquirenti, il minore, mentre passeggiava in via della Piazzolla, sarebbe stato avvicinato alle spalle da alcuni sconosciuti, che lo hanno accoltellato tre volte alla gamba sinistra. I carabinieri ipotizzano che il ferimento possa essersi consumato nel corso di un tentativo di rapina, ma le indagini sono ancora in corso e al momento non si esclude nessuna altra ipotesi.